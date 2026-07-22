Impulsan perchero solidario en Mercedes

La propuesta comunitaria busca hacer frente a las bajas temperaturas mediante la donación directa y el retiro gratuito de prendas en la sede de Juventud.

Frente a la llegada del frío, la Dirección de Juventud puso en marcha el «Perchero Solidario», una iniciativa comunitaria que busca garantizar que ninguna persona de la ciudad se quede sin abrigo durante la temporada invernal.

El sistema funciona bajo una modalidad colaborativa y de libre acceso orientada a fomentar la ayuda mutua entre vecinos:

Para quienes desean colaborar: Se reciben donaciones de abrigos, camperas, calzado y mantas que se encuentren en buen estado.

Para quienes lo necesitan: El espacio está abierto para que cualquier persona retire la prenda que le haga falta, sin trámites ni requisitos previos.

La recepción de donaciones se mantendrá activa de manera continua durante los próximos meses en la sede de la Dirección de Juventud, desde donde se invita a la población a sumarse a la colecta para sostener el stock de prendas disponibles para la comunidad.