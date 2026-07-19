Con gran éxito se disputó el Torneo «Aniversario Mercedes» de Newcom

En el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad, se llevó a cabo hoy una destacada jornada deportiva que convocó a numerosos planteles de la región. El Torneo Aniversario Mercedes de Newcom se desarrolló con un excelente marco de público, donde los equipos disfrutaron tanto de las instalaciones como de un clima ideal que acompañó cada uno de los encuentros.

Cabe destacar que el Newcom es una disciplina en constante crecimiento, pensada originalmente como un vóleibol adaptado para personas mayores. A diferencia del vóley tradicional, la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red, lo que promueve la actividad física, la agilidad y, fundamentalmente, la integración y la camaradería entre los participantes.

La competencia local se caracterizó por la diversidad y el juego limpio, incluyendo apasionantes partidos en las ramas femenina y masculina, así como también dinámicos encuentros amistosos en la modalidad mixta.

El cuadro de honor

En la categoría Masculina, el certamen coronó a los grandes protagonistas de la jornada tras una serie de partidos de alto nivel competitivo:

1° Puesto: Selección de Ñande Tavy (Campeón)

2° Puesto: Payubre Dorado

3° Puesto: San Cayetano

Por el lado de la rama Femenina, el torneo contó con una notable convocatoria regional, destacándose la participación y el compromiso de los siguientes equipos que animaron la jornada:

Costanera (Paso de los Libres)

Las Guerreras (Felipe Yofre)

Payubre Dorado

Ñande Tavy

San Cayetano

Desde la organización expresaron un profundo agradecimiento a todas las delegaciones, jugadores y familias que se sumaron a la propuesta, logrando que el aniversario de la ciudad se celebre a pleno deporte, salud y recreación.