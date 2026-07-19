Policía fue detenido con envoltorios de cocaína en una riñonera

La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detuvo en la provincia de Corrientes a un policía de la provincia de Misiones, cuando circulaba en una motocicleta con una riñonera cargada de cocaína y en la cintura una pistola de aire comprimido.

El procedimiento ocurrió en el cruce de las Rutas Provinciales 34 y 213 en jurisdicción de la localidad de San Carlos, próximo al límite con Misiones.

Una patrulla del Escuadrón 47, con asiento en la ciudad de Ituzaingó, estaba desplegada en procura de evitar posibles delitos de narcotráfico, actividad de contrabandistas u otros actos ilegales.

El ocupante de una motocicleta Corven Triax, tipo cross, acató las señas para aminorar y detener la marcha.

En el control detectaron que el hombre llevaba una riñonera con tres bolsas de nylon cargadas de una sustancia blanca.

Al realizar el test orientativo para estupefacientes, el resultado fue positivo para cocaína, con un peso aproximado a los 40 gramos.

Durante la requisa se constató que el motociclista portaba un arma debajo de las ropas, a la altura de la cintura. Se trató de una pistola de aire comprimido, réplica de un arma de fuego.

Por disposición del fiscal federal interviniente hicieron el secuestro de la droga, de dos teléfonos celulares, la pistola y la motocicleta en la que se desplazaba el funcionario detenido, informó la GNA.

El involucrado es un policía en situación pasiva y fue imputado por Infracción a la Ley de Drogas.