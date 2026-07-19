Intentaron matar a matrimonio, atacado a balazos y machetazos

Cuatro motociclistas armados con pistolas y un machete atacaron a un matrimonio en el interior de un asentamiento de la ciudad de Corrientes. Como resultado de la agresión, emparentada a un presunto «ajuste de cuentas», una mujer y su pareja sufrieron heridas de diversa consideración.

La banda de malvivientes escapó entre medio de un enfrentamiento al cual se sumaron vecinos de las víctimas. En la fuga, dos de los agresores debieron abandonar una de las motos.

El vehículo fue semidestruido y los autores de la doble tentativa de homicidio estarían identificados, aunque permanecían en calidad de prófugos.

Información conocida por diario época puntualiza que las personas lesionadas son Ramón Alberto G., de 45 años, y Marisa Elizabeth O., de 31.

Alrededor de las 17 del viernes, ambos estaban en un domicilio situado en el asentamiento del barrio Pirayuí Nuevo. De forma repentina aparecieron cuatro sujetos sobre dos motocicletas.

El grupo de hombres irrumpió de forma intempestiva en el domicilio de la pareja. Hubo algunos gritos, intercambio de palabras y después un breve cruce de golpes, según lo que habrían observado algunos vecinos.

En medio de la refriega, uno de los motociclistas extrajo una pistola y comenzó a efectuar disparos a mansalva. Fueron por lo menos cinco detonaciones de forma continuada.

Uno de los proyectiles impactó en la pierna izquierda de Ramón G., quien cayó al suelo. A la vez, la mujer que al parecer trató de defenderlo no fue blanco de los disparos solo de milagro.

Sin embargo, Elizabeth O., fue lesionada de un machetazo en la cabeza y mientras pedía ayuda manaba abundante cantidad de sangre.

Bajo esas circunstancias, en la zona se generó un amplio revuelo en el que otros habitantes habrían recriminado la presencia de los motociclistas.

Pese a estar armados, dos de ellos debieron escapar del lugar a pie porque abandonaron a una de las motos en las cuales circulaban, una Honda Wave.

El vehículo fue blanco de un ataque vecinal al punto tal de quedar casi destruido, con ambas ruedas sacadas del cuadro, como también los plásticos y el asiento que desconocidos aprovecharon a llevarse.

Las dos personas lesionadas debieron ser conducidas en la cajuela de un patrullero hasta el Centro de Asistencia Primaria de la Salud 15. Desde allí, luego de recibir las primeras curaciones, fueron derivadas al Hospital Escuela.

La pareja estaría fuera de peligro. Acerca del caso aportaron algunos datos. Entre los detalles que habrían mencionado, dijeron el nombre de dos de los cuatro motociclistas que trataron de matarlos. En este sentido, según supo época, esos sujetos responderían a los nombres de Elías y Sergio.

Para la intervención policial en el predio de ocupas acudieron móviles de Infantería, Grupo Táctico Operacional, GRIM 2, comisarías Decimotercera, Decimocuarta y Vigésima, esta última inició la causa.

Bajo conocimiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas 5, a cargo de Ángel Eugenio Machado, dieron pie a una pesquisa por los delitos de «tentativa de homicidio doblemente agravada por el uso de arma de fuego».