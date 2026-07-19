Un joven resultó gravemente herido tras ser atacado a botellazos desde una moto

Un violento episodio vecinal terminó con un motociclista hospitalizado con heridas de gravedad el pasado miércoles por la tarde en la capital correntina. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Lavalle, Cerrito y el pasaje Morgan, donde intervino personal policial de la Comisaría Segunda .

Según las primeras investigaciones, el damnificado circulaba en su motocicleta realizando maniobras peligrosas cuando fue interceptado por otro joven, con quien mantendría una enemistad de larga data. En ese momento, el agresor le arrojó una botella de vidrio, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado y cayera violentamente sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista debió ser auxiliado de urgencia y trasladado al Hospital Escuela, donde permanece internado bajo observación médica. En tanto, las autoridades informaron que el presunto autor del ataque es un menor de edad, por lo que fue entregado a su madre siguiendo las disposiciones judiciales vigentes para estos casos.

Por otra parte, desde la fuerza provincial aclararon de forma unánime que el incidente no tuvo ninguna relación con los operativos especiales de seguridad desplegados ese día con motivo del partido disputado por la Selección Argentina, tratándose de un conflicto particular y aislado.

La causa quedó en manos del Fiscal de Feria en turno, quien dispuso iniciar actuaciones judiciales bajo la carátula de «supuestas lesiones graves» y continuar con las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.