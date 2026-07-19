En cuatro meses, cincuenta personas intentaron suicidarse en el puente Corrientes-Chaco

Ayer un joven, que se tiró desde el viaducto, era intensamente buscado por Prefectura Naval. Al mismo tiempo, el diputado nacional que impulsa el proyecto para vallar el puente visitó la ciudad de Corrientes buscando adhesiones.

Ayer, un diputado que impulsa un proyecto para vallar el puente visitó la ciudad de Corrientes buscando adhesiones para la causa.

Los Ángeles del Puente, organización que socorre a las personas afectadas, se formaron el 6 de agosto de 2023 por incitativa de la iglesia Casa de Dios. Comenzaron con 200 voluntarios y en la actualidad son 600 los que patrullan las 24 horas el camino nacional.

En un charla con diario época, sus referentes contaron ayer que desde la fecha de creación intervinieron en 310 rescates. En la última actualización, realizada por este medio el 15 de marzo, la cifra era de 260. Es decir que en cuatro meses otras 50 personas intentaron suicidarse desde el puente.

Lamentablemente, según estadísticas de la organización, 13 personas lograron saltar a las aguas del río Paraná y murieron. «Recientemente hubo un caso donde estuvimos cerca, un voluntario corrió pero no llegó», señaló Gustavo Almirón, referente del grupo de evangélicos.

Según informaron fuentes policiales, el joven dejó estacionada su motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos sobre el puente, entre la primera y la segunda columna del viaducto, antes de ingresar a las aguas del río Paraná.

Ayer, alrededor de las 7, un joven de 21 años, identificado como Gabriel Omar Cicuta, decidió quitarse la vida desde las alturas. El hecho fue advertido por las cámaras del SISE y ahora interviene el Juzgado de Instrucción Nº5 de Corrientes.

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, el conductor descendió del rodado, realizó una llamada telefónica y posteriormente se arrojó.

Fuente. Diario época