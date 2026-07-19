La Policía Rural allanó un campo donde detuvo a tres hombres que arreaban hacienda ajena

Una investigación de la Policía Rural y Ecológica de Saladas culminó con un importante golpe al abigeato en la región, tras un allanamiento en un establecimiento rural que dejó como saldo tres personas detenidas y el secuestro de hacienda, vehículos y elementos de faena clandestina.

El caso se había iniciado días atrás, luego de que las fuerzas de seguridad interceptaran un vehículo que transportaba más de 400 kilos de carne de origen ilegal. A partir de ese procedimiento, los investigadores policiales reunieron las pruebas necesarias para registrar el campo bajo sospecha.

Durante el operativo, el personal policial incautó cuchillos, serruchos, ganchos para oreo, herramientas para marcar hacienda y teléfonos celulares. Además, en las inmediaciones del predio hallaron restos de faena reciente, cueros vacunos y vísceras ocultas en un estero, evidencias que consolidaron la hipótesis delictiva.

El momento de mayor tensión ocurrió en plena diligencia judicial, cuando los efectivos sorprendieron en flagrancia a tres hombres mientras arreaban de forma no autorizada un lote de 38 animales. Tras una exhaustiva inspección fitosanitaria y de marcas, se detectaron graves irregularidades y adulteraciones en los diseños de 12 bovinos, los cuales quedaron secuestrados para la realización de las pericias correspondientes. También se incautó una camioneta utilizada por los sospechosos.

Por disposición de la fiscal subrogante de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (U.F.R.A.C.) de Saladas, la Dra. Nancy Verónica Corbalán Maldonado, se ordenó la inmediata aprehensión de los involucrados, identificados como Fernando Sebastián Niz, Roberto Vallejos y Zacarías Almirón.

La causa fue recaratulada bajo la tipificación de «Supuesto Abigeato Agravado en Flagrancia». En tanto, la Policía Rural continúa con las tareas investigativas para determinar el alcance real de la organización y no descarta nuevas detenciones en las próximas horas.