Detuvieron a un hombre que abusó sexualmente de seis chicos durante diez años en Merlo

Un hombre de 42 años fue detenido por abusar sexualmente de seis chicos durante una década en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. Entre las víctimas, había un nene con diagnóstico de retraso madurativo.

El acusado, de nacionalidad paraguaya, era conocido en su barrio como un albañil que tenía la costumbre de regalar caramelos a los chicos que veía pasar.

El fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la Fiscalía N° 6 de Morón, solicitó su detención por el delito de abuso sexual agravado y corrupción de menores. El operativo estuvo a cargo de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina.

Las autoridades detallaron que los hechos ocurrieron entre marzo de 2014 y octubre de 2024 en el interior de una casa ubicada en Mariano Acosta, partido de Merlo. Durante ese periodo, las seis víctimas quedaban a su cuidado porque los padres consideraban al imputado como una persona de confianza.

Una vez solos, el hombre abusaba sexualmente de los nenes y los amenazaba con un machete y un rifle. Les decía que si revelaban lo que pasaba, mataría a tiros a todos sus familiares.

Los abusos se descubrieron cuando uno de los menores presentó problemas de aprendizaje. Sus padres lo llevaron a asistencia profesional y los especialistas detectaron signos compatibles con abuso sexual. A partir de ese momento, las demás víctimas también se animaron a contar lo que habían sufrido.

Al enterarse de lo ocurrido, y antes de radicar la denuncia, los familiares de los menores incendiaron la casa del acusado. Sin embargo, el hombre ya había escapado del lugar.

La captura

Tras la denuncia, los detectives de la División Homicidios de la PFA comenzaron la búsqueda mediante análisis de datos, relevamiento de redes sociales y otras pericias.

Una de las víctimas declaró que el acusado recibía frecuentes visitas de un joven llamado «Brian», y con esta información, los agentes lograron confirmar que se trataba de su sobrino y que vivía en la zona de Parque San Martín, también en Merlo.

Los efectivos montaron un operativo de vigilancia en la zona y, tras varias horas, detectaron al prófugo cuando salía de la casa del sobrino. Lo identificaron y lo detuvieron en la intersección de las calles Estanislao del Campo y Amado Nervo.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 1 de Morón, a cargo de la jueza Laura Mariel Pinto.