Ladrón tiró una moto robada y escapó cruzando un arroyo

Un delincuente sorprendido mientras empujaba a una motocicleta robada escapó de la Policía cruzando el arroyo Pirayuí en el capitalino barrio Doctor Montaña.

El ladrón arrastraba una Mondial 110 al momento de toparse con una patrulla del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 5.

Ayer, alrededor de las 9, tal sujeto se desplazaba en avenida Segismundo Klein y Bartolomé Hidalgo, en zona del paseo costero y cerca del polideportivo Papa Francisco.

Apenas notó que los efectivos iban hacia él, sobre el móvil C-843, decidió arrojar el rodado en el piso y correr en dirección al arroyo.

Los efectivos que fueron detrás el sospechoso observaron que descendió hasta el canal de agua, lo cruzó en forma desesperada y posteriormente fue perdido de vista en una zona de montes.

Según la Policía, la moto estaba totalmente embarrada y con señales de violencia.

Bajo acta legal decidieron el secuestro y traslado hacia la comisaría Decimocuarta para quedar a resguardo. Luego, supieron que fue sustraída de una vivienda de la calle Lara