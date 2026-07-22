Javier Milei intentó salir al cruce de la campaña antiargentina con una frase atribuida a Winston Churchill
El Presidente citó una frase atribuida al exprimer ministro británico para sentar postura ante las críticas internacionales que recibió el país tras la final del Mundial 2026.
El Presidente, Javier Milei, recurrió este miércoles a una frase atribuida al exprimer ministro británico Winston Churchill en sus redes sociales para sentar postura ante las críticas internacionales recibidas por el país tras la final del Mundial 2026.
«¿Tenés enemigos? Bien. Eso significa que defendiste algo en algún momento de tu vida», reza el mensaje que el Primer Mandatario compartió por su cuenta oficial de X.
La cita de Javier Miliei a una frase atribuida a Winston Churchill
La cita de Milei se da en medio de los cuestionamientos globales y la presunta campaña antiargentina surgida en redes sociales tras el partido de la Selección Argentina contra España y coincide con los calientes debates que hay en el país sobre el rumbo de su gestión y su posicionamiento frente a distintas tensiones internacionales.
Es que el Presidente manifestó en reiteradas oportunidades su admiración por Churchill, ubicándolo en una tríada de líderes que completan el expresidente estadounidense Ronald Reagan y la exprimera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, quien ordenó repeler la recuperación de las Islas Malvinas por parte de las Fuerzas Armadas en 1982.
Fiel a su estilo, Lali Espósito alzó la voz tras la feroz campaña anti-Argentina del Mundial 2026
Durante el Mundial 2026 y una vez terminado el mismo, se desató una verdadera campaña anti-Argentina sin precedentes. Diferentes personalidades de otros países –especialmente, Inglaterra y España– soltaron todo su odio y Lali Espósito decidió no quedarse callada tras lo ocurrido.
Haciendo uso de un audio viral de TikTok, la artista le respondió a todos los que se han subido a una ola de odio contra la Selección Argentina y el país: «Todos se la agarran conmigo, a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me planteas batalla y yo te respondo. Aguantate. Seas un 4 de copas o un as de basto, un as de espada, lo que sea», cita el audio actuado por Lali, con la leyenda «ARGENTINA», dando a entender que el país entero está en esa postura.
Cabe señalar que Lali fue muy mencionada una vez llegada la final, dado que el famoso ruido de pasillo indicaba que los jugadores de la Selección Argentina -que son bien cabuleros- deseaban que fuera ella quien cantara el Himno Nacional ante España, dado que también lo hizo en Qatar 2022.
Finalmente, fue María Becerra la elegida y quedó poco claro si la negativa provino del Gobierno Nacional o de la propia FIFA, que hizo su propia elección.
Quisieron quemar una bandera argentina en España y les explotó el petardo en la cara
Un grupo de fanáticos de España quiso celebrar la victoria de La Roja sobre la Selección Argentina quemando una remera albiceleste y lo único que obtuvo a cambio fue el peligro inminente de un incendio. La caótica secuencia fue registrada en un video por alguien que la presenció en lo que parecía ser un jardín, con vegetación de fondo.
Al principio de la grabación se escucha el entusiasmo de los hinchas anti Selección Argentina (que pueden o no haber apoyado a España) y se ve una cañita voladora cubierta por una bandera de nuestro país.
Lo siguiente que ocurre es que alguien prendió la mecha y se alejó corriendo, pero los aplausos pronto se convirtieron en gritos de susto porque la cañita voladora se torció y terminó al ras del suelo. El caos resultó ser como un paso de comedia, aunque podría haber terminado en incendio o con varios heridos.