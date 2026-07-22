Incidentes en Avellaneda durante una protesta de la CGT

Una protesta convocada este martes 22 por la CGT, las dos CTA, la UTEP, movimientos sociales y fuerzas políticas opositoras derivó en incidentes sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en Avellaneda, cuando manifestantes intentaron avanzar hacia el Puente Pueyrredón en reclamo contra las políticas del Gobierno de Javier Milei, en defensa de los jubilados y en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo. Los enfrentamientos con efectivos de la Policía Federal y Prefectura comenzaron alrededor de las 10.30 y provocaron el corte total de la avenida.

Durante la protesta, un grupo de manifestantes quemó neumáticos sobre la calzada, mientras que las fuerzas de seguridad avanzaron con un camión hidrante para apagar el fuego y hacer retroceder a quienes participaban de la manifestación.

Desde el Ministerio de Seguridad sostuvieron que el operativo tuvo como objetivo impedir que se volvieran a encender neumáticos sobre la vía pública y afirmaron que no se utilizaron gases lacrimógenos durante la intervención.

La jornada de protesta incluyó además una convocatoria para las 15 hacia el Congreso de la Nación con el objetivo de acompañar el reclamo de los jubilados. En paralelo, también se registraron movilizaciones en Mar del Plata, La Plata, Puente Saavedra, Rosario y Ciudadela.

Entre los principales reclamos de las organizaciones convocantes figuraron la defensa de los jubilados y sus ingresos, el rechazo a la eliminación del programa Volver al Trabajo, denuncias por el aumento del hambre y la pobreza y cuestionamientos al monto del beneficio destinado a trabajadores de la economía popular, que señalaron en 78.000 pesos.

Durante la movilización, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, convocó a la unidad de los trabajadores para «frenar esta barbaridad de Milei» y afirmó que el reclamo también alcanza a jubilados, despedidos y trabajadores de comedores comunitarios.

Por su parte, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, aseguró que la protesta buscaba defender a los trabajadores y advirtió que «no va a haber paz social si todavía sigue existiendo hambre y pobreza en la Argentina».

En la manifestación también participaron jubilados. Graciela, de 70 años, relató las dificultades que enfrenta para comprar medicamentos y sostuvo que muchos adultos mayores debieron reemplazar tratamientos por remedios genéricos o directamente suspenderlos debido al costo.