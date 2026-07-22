Peregrinaron a Itatí, y al volver encontraron la casa desvalijada

Destrozaron la cerradura de la puerta trasera y se llevaron varios electrodomésticos, herramientas y prendas de vestir. A otros vecinos también les sustrajeron monturas de caballo y demás artículos de valor.

El hecho habría ocurrido entre la noche del 16 de julio y la madrugada del 17, cuando desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada en la zona conocida como «La Tosquera» y, luego de forzar la cerradura de la puerta trasera, ingresaron a la propiedad y con todo el tiempo a su favor y sin alguien que los detenga, se llevaron una importante cantidad de prendas de vestir de adultos y niños; así como tres televisores, una tablet, una cocina, una garrafa de 10 kilos, una gran cantidad de herramientas para la construcción, propiedad del dueño de casa que utiliza para trabajar, y gran cantidad de objetos personales de los integrantes de la familia.

«Me destrozaron la cerradura de mi casa. Aprovecharon que no estábamos. Llevaron todo lo que conseguimos con muchísimo esfuerzo, pero lo que más bronca nos da es que todos en el barrio conocen al delincuente; ya fue detenido varias veces y pese a eso, la Justicia lo dejó en libertad para que nos venga a robar», relató Camila a diario época, la dueña de la vivienda robada. Todos los vecinos apuntan a un delincuente apodado «Moco», que fue detenido por efectivos de investigaciones de la Comisaría Décimo Quinta por robos realizados en esa jurisdicción y en zona de la comisaría Vigésimo Tercera, pero increíblemente no dura ni 24 horas detenido. «No solo nos robaron a nosotros, hay otras casas que también fueron saqueadas el fin de semana. Les llevaron televisores y calchas de caballos, entre otros objetos. Nosotros ya hicimos la denuncia. Da mucha impotencia esta situación. Ya pasaron casi cinco días y ni siquiera el delincuente señalado fue demorado, perdimos las esperanzas de recuperar nuestras cosas. Pareciera que a nadie le interesa el daño que estos sujetos provocan», concluyó la mujer damnificada.

Fuente. Diario época