Irán ahorca a dos hombres por supuestos delitos en protestas

Las autoridades iraníes ejecutaron este lunes (1.06.2026) a dos presos condenados por prender fuego a una mezquita y liderar disturbios durante las protestas de enero contra la República Islámica.

Mehrdad Mohammadinia y Ashkan Maleki fueron ahorcados hoy tras ser condenados por «participación en operaciones contrarias a la seguridad nacional en colaboración con el régimen sionista y el gobierno hostil de Estados Unidos», informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Según la versión oficial, los dos presos participaron en disturbios en Teherán con el bloqueo de calles y participaron en el incendio de la mezquita Jafari con la intención de «hacer frente al sagrado sistema de la República Islámica de Irán».

Los ejecutados también se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y quemaron dos motocicletas, según Mizan.

Al menos 14 ejecuciones por ahorcamiento por participar en protestas

Con estas dos ejecuciones, Irán ya ha aplicado la pena de muerte por ahorcamiento a al menos 14 personas condenadas por participar en las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

Irán ha acelerado las ejecuciones desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, en especial de reos condenados por sus supuestos lazos con Israel o manifestantes que participaron en las protestas de enero.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y, en 2025, ahorcó a 2.159 personas, más del doble que las registradas en 2024 en ese territorio y su mayor número de ejecuciones en décadas, según Amnistía Internacional.