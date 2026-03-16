Netanyahu reapareció en sus redes sociales y negó versiones que lo daban por muerto
El primer ministro israelí compartió un video en el que aparece en un momento distendido, tomando café, para desmentir las versiones que habían circulado en redes sociales.
En medio de la circulación de rumores en redes sociales, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decidió responder públicamente mediante un video difundido este domingo en sus plataformas digitales. La publicación buscó despejar especulaciones sobre su estado tras los recientes episodios de tensión en la región.
En las imágenes se lo observa en una situación cotidiana, comprando un café y dialogando con la cámara en tono distendido. “¿Dicen que estoy qué?”, ironizó el dirigente mientras levantaba ambas manos y mostraba los diez dedos, en un gesto para dejar en claro que no había sufrido heridas durante los bombardeos.
Durante la grabación, también expresó su agradecimiento a quienes lo respaldan y destacó la continuidad de las acciones oficiales. “Su apoyo es increíble. Nos fortalece a mí, al gobierno y a las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmó, sin brindar precisiones sobre los operativos en desarrollo.