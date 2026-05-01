Orgullo mercedeño: Naimará La Madrugada se coronó campeón argentino de Polo

El conjunto mercedeño Naimará La Madrugada se impuso en una dramática final por 9 a 8 a Famille del Jockey Club de Rosario para conseguir la tercera corona del Campeonato Argentino de Polo del Interior con Hándicap para Corrientes, la segunda para Mercedes.

Ante una multitud, se vivió la jornada final del 36° Campeonato Argentino de Polo del Interior con Hándicap, en las magníficas instalaciones del Cuarto Rincón Polo Club en la ciudad de Mercedes, en el corazón de la provincia de Corrientes.

La jornada final inicio con otro ajustado triunfo en el marco de la Copa Roberto Cavanagh, de La Justina por 9 a 8 ante los anfitriones, Cuarto Rincón.

En tanto que el segundo encuentro de la tarde fue por la Copa Amistad, entre Los Sauces de San Luis y La Violeta de Chajarí, con victoria por 14 a 6 para los puntanos.

Y el broche de oro fue una gran final, donde no faltaron emociones y un cierre vibrante. Con penales errados por ambos lados y faltando 30 segundos para terminar con el encuentro, con el marcador igualado en 8, todos imaginaban un chukker suplementario para definir al campeón, hasta que apareció Pedro Cabarcos para marcar la diferencia que le dio el título al elenco mercedeño Naimará – La Madrugada, sobre Famille del Jockey Club de Rosario y desatar la fiesta en Mercedes.

Luego de los festejos, la organización del torneo, Cuarto Rincón Polo Club junto a la Asociación Argentina de Polo, desplegaron la entrega de premios que contó con las presencia de autoridades municipales como ser el intendente Victor Cemborain, jefes del Ejército Argentino, el presidente del club anfitrión, Walter Cardozo y autoridades de la Asociación Argentina de Polo, entre ellos el gerente de operaciones Marcos Almao.

También asistieron como representantes del Gobierno de Corrientes que colaboró con el torneo, el presidente de Lotería Correntina, Javier Bee Sellares y el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard.

Hubo distinciones a los finalistas y a los mejores ejemplares, hasta llegar a los ganadores de las tres copas, la principal, en manos de un equipo de mercedeño.

También fue elegico el mejor de la final Gustavo Usandizaga, que recibió su premio de manos del intendente de Mercedes, Victor Cemborain.

GANADORES

Copa La Amistad:

Los Sauces (San Luis): María de los Milagros Sánchez (2), Juan Carlos Sánchez (1), Carlos Ezequiel Sánchez Barzola (4) y Rodrigo Daniel Sánchez Bongiovanni (3). Hándicap total: 10.

Copa Roberto Cavanagh:

La Justina (Gualeguay Entre Rios): Blas Vallarino (1), Guillermo Federico Vallarino (2), Martín Riera (4) y Salvador Veronesi (2). Hándicap total: 9

Copa Sesquicentenario:

Naimará La Madrugada (Mercedes): Pedro Cabarcos (3), Agustín Von Wernich (3), Gustavo Usandizaga (h) (4) y Juan Facundo Morando (2). Hándicap total: 12.