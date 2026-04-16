Decomisan mercadería en importante supermercado de Mercedes

En el marco de un programa sostenido de seguridad alimentaria, la Dirección de Bromatología de nuestra ciudad intensificó esta semana los operativos de inspección en diversos puntos de venta. El objetivo central es supervisar el cumplimiento de las normativas sanitarias y proteger la salud de la comunidad.

Durante la jornada de ayer, los inspectores municipales centraron su labor en una reconocida cadena de supermercados. Tras una exhaustiva revisión de góndolas y depósitos, las autoridades procedieron al secuestro de mercadería que presentaba irregularidades, quedando fuera de los estándares exigidos para su comercialización legal y segura.