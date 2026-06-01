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Aplastante goleada de Apinta en la segunda fecha del Torneo

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En un cierre de fecha que quedará para el recuerdo por su contundencia, Apinta desató una auténtica tormenta de goles en el último turno de la jornada liguista. Por la segunda fecha del Torneo de Primera División de la Liga Mercedeña de Fútbol, el elenco «Verdolaga» aplastó a San Martín de Yofre por un categórico 9 a 1.

 

Apinta no solo se quedó con los tres puntos en el cierre de la segunda jornada, sino que además envió un mensaje directo a sus rivales de la Liga Mercedeña: hay plantel, hay juego y, sobre todo, un tremendo poder de fuego dispuesto a llevarse pelear por el título.

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