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Domingo de “Bandas en el Andén”

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Este domingo 31 de mayo se vivirá una nueva edición de “Bandas en el Andén”, una propuesta organizada por la Dirección de Juventud junto a la Feria de Emprendedores.
Desde las 15:00 hs, vecinos y público en general podrán disfrutar de una tarde llena de música en vivo, paseo de emprendedores y un espacio de encuentro para compartir en familia y con amigos.
Sobre el escenario se presentarán: Trío Resplandor, Contando Zambas, Agus Fran, Ivon Villalba, Gaby Pardo, Los Baqueanos, Thiago y Pilar y Fernanda Vercher.
La Municipalidad de Mercedes continúa acompañando y promoviendo espacios culturales y recreativos para toda la comunidad.
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