Domingo de “Bandas en el Andén”

Este domingo 31 de mayo se vivirá una nueva edición de “Bandas en el Andén”, una propuesta organizada por la Dirección de Juventud junto a la Feria de Emprendedores.

Desde las 15:00 hs, vecinos y público en general podrán disfrutar de una tarde llena de música en vivo, paseo de emprendedores y un espacio de encuentro para compartir en familia y con amigos.

Sobre el escenario se presentarán: Trío Resplandor, Contando Zambas, Agus Fran, Ivon Villalba, Gaby Pardo, Los Baqueanos, Thiago y Pilar y Fernanda Vercher.