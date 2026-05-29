Locales
Domingo de “Bandas en el Andén”
Este domingo 31 de mayo se vivirá una nueva edición de “Bandas en el Andén”, una propuesta organizada por la Dirección de Juventud junto a la Feria de Emprendedores.
Desde las 15:00 hs, vecinos y público en general podrán disfrutar de una tarde llena de música en vivo, paseo de emprendedores y un espacio de encuentro para compartir en familia y con amigos.
Sobre el escenario se presentarán: Trío Resplandor, Contando Zambas, Agus Fran, Ivon Villalba, Gaby Pardo, Los Baqueanos, Thiago y Pilar y Fernanda Vercher.
La Municipalidad de Mercedes continúa acompañando y promoviendo espacios culturales y recreativos para toda la comunidad.