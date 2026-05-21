EDICTO: Emplazan a José Luis González en una causa de divorcio

EDICTO

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Mercedes, Provincia de Corrientes sito en República Oriental del Uruguay N°1552, a cargo del Dr. Marcos Martín Mosca Tressens, Juez de Familia, Niñez y Adolescencia, Secretaría a cargo de la Dra. Melisa Belén Lopez, cita y emplaza al Señor JOSE LUIS GONZALEZ D.N.I. Nº 18.376.625, por el término de dos (2) días, para que comparezca a estar a derecho en las actuaciones caratuladas: «MOREYRA RITA RAQUEL C/ GONZALEZ JOSE LUIS S/ DIVORCIO» Expediente RXP N°

16169/25, conforme art. 581 del CPFNyA, bajo apercibimiento de ley, tal como fue dispuesto por providencia N°3909 de fecha 12 de mayo de 2026, publíquese en el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación local, por el término de dos (2) días.-