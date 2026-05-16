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Voraz incendio de vivienda en barrio Matadero

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Durante la madrugada de hoy, alrededor de las 03:14 hs, Bomberos Voluntarios de Mercedes fueron alertados por un incendio de vivienda en calle Hermana Trini, barrio Matadero.
Al arribar al lugar, se constató que el incendio se encontraba en etapa generalizada. Antes de iniciar las tareas de combate del fuego, se procedió a corroborar que no hubiera personas en el interior de la vivienda, descartando la presencia de damnificados dentro del lugar.
Posteriormente, las dotaciones realizaron los trabajos correspondientes de sofocación, extinción y enfriamiento de la zona afectada.
Trabajaron en el lugar los móviles 16, 9 y 17.
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