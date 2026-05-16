Violó a su hija durante cuatro años, amenazó a su familia y lo descubrieron en Mercedes

Un hombre de 42 años que se encontraba prófugo de la Justicia fue detenido por la Policía Federal Argentina (PFA) en el barrio porteño de Retiro. Sobre él pesaba una condena firme a diez años de prisión por haber violado reiteradamente a su hija durante al menos cuatro años, delitos que tuvieron un punto de inflexión clave en la localidad correntina de Mercedes.

El horror en Mercedes: abusos y amenazas en plena pandemia

Si bien los ultrajes comenzaron cuando la víctima tenía apenas seis años en el noroeste del Gran Buenos Aires, la ciudad de Mercedes se convirtió en un escenario central de la causa:

El hecho en 2020: En plena pandemia y bajo el pretexto de festejar el cumpleaños número diez de la menor, el agresor la trasladó a la vivienda de un hermano de él, ubicada en la ciudad correntina. Fue en ese lugar donde volvió a abusar sexualmente de la niña.

Coacción a la familia: Para asegurar su impunidad tras los ataques en Corrientes, el hombre amenazó de muerte tanto a la madre como al hermano de la víctima.

Denuncia y condena en la Justicia correntina

Gracias a que la menor pudo romper el silencio y relatar lo sucedido a su entorno, se radicó la denuncia penal que recayó en las manos del fiscal de Mercedes, el Dr. Adrián Asarrubia.

A partir de las pruebas contundentes recolectadas por la fiscalía mercedeña, la causa se elevó a juicio y el tribunal dictó una condena de diez años de cárcel por el delito de «Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo».