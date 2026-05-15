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Tremendo accidente en Mercedes: un vehículo impactó contra un chancho salvaje

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En el día de hoy, Bomberos Voluntarios fueron alertados por un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta 123, en cercanías a Itá Caabó.

 

Un vehículo Toyota Corolla habría impactado contra un chancho salvaje, provocando el siniestro.

En el lugar se constató la presencia de dos personas involucradas, quienes afortunadamente se encontraban fuera de peligro. Ambas fueron asistidas y posteriormente trasladadas por personal del 107 para su correspondiente evaluación médica.

 

Se trabajó en la zona realizando tareas de prevención y seguridad, colaborando con los organismos presentes.

Recomendamos a quienes circulen por rutas de la zona hacerlo con extrema precaución, especialmente durante la noche o en sectores donde pueda haber presencia de animales sueltos.

 

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