Ministro Chávez: «Hay que salir al mundo, no hay otra opción»

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, aseguró que la provincia debe profundizar su inserción internacional y apostar al desarrollo exportador para potenciar sus sectores productivos. Tras participar de una misión comercial e institucional en Porto Alegre, encabezada por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el funcionario provincial visitó Radio Sudamericana para hacer un balance de la gira.

Tras un detallado análisis y reporte de cada encuentro, aseguró: “Hay que salir al mundo, no hay otra opción en este momento. Y más en estos tiempos donde también la economía permite eso”.

La comitiva correntina participó el último miércoles del Encuentro Binacional Corrientes – Río Grande do Sul, realizado en la sede de la Federación de Industrias del Estado de Río Grande do Sul, donde se trabajaron temas vinculados a producción, infraestructura, logística e inversiones.

La agenda formó parte del programa de misiones comerciales impulsado junto a la Cancillería Argentina, la Embajada Argentina y los consulados en Porto Alegre y Florianópolis, con el objetivo de ampliar mercados para empresas correntinas y fortalecer vínculos comerciales con Brasil.

Corrientes busca consolidarse como polo productivo

Durante la misión, Braillard Poccard expuso la presentación “Destino Corrientes”, donde destacó las ventajas competitivas de la provincia y los proyectos estratégicos de infraestructura.

“Las obras viales son fundamentales. La provincia tiene un perfil ambicioso, pero también enfrenta el desafío de una estructura vial que requiere mejoras sustanciales”, señaló el vicegobernador.

También remarcó el desarrollo del sistema portuario provincial, que contempla terminales en Ituzaingó, Corrientes, Lavalle e Itá Ibaté. En ese contexto, Chávez sostuvo que Corrientes tiene condiciones favorables para atraer inversiones extranjeras, especialmente en el sector forestal.

En este contexto, el ministro agregó: “Lo que hicimos fue mostrar Corrientes, todo su potencial, estadísticas de producción, parques industriales, infraestructura de puertos y todo aquello que puede interesar a inversores extranjeros”, explicó.

Además, resaltó el interés generado en empresarios brasileños tras las reuniones mantenidas en Porto Alegre. “Vinimos muy conformes por el entusiasmo que vimos. Este tipo de visitas tienen que hacerse con seriedad institucional e ir tejiendo vínculos para que después aparezcan oportunidades de negocios o inversiones”, afirmó.

La planta de celulosa en Ituzaingó

También se refirieron al avance del proyecto para instalar una planta de celulosa en Ituzaingó, considerada estratégica para el desarrollo económico regional: “Es un proyecto muy ambicioso que va a cambiar no solo la realidad de Corrientes, sino también la realidad forestal de la Argentina”, afirmó Chávez.

El ministro explicó que la construcción del complejo requerirá unos 6.000 trabajadores durante la etapa de obra y más de 13.000 puestos laborales en total. “De acá al 2030 habrá un proceso de formación de oficios y recursos humanos específicos para acompañar este desarrollo”, detalló.

También destacó: “Tenemos superficie implantada suficiente para duplicar y triplicar nuestra capacidad productiva. Eso es clave cuando una empresa analiza radicarse”, sostuvo.

Relación comercial con Brasil

El funcionario remarcó: “Más del 70% del arroz correntino se exporta y gran parte va justamente a esa región de Brasil”, indicó.

Además, señaló: “Se abren posibilidades para producciones que quizás no eran tan conocidas y que aparecen justamente a partir de este tipo de encuentros”, sostuvo.

En paralelo, destacó la firma del Convenio Estratégico de Cooperación Internacional entre Corrientes y Río Grande do Sul, rubricado por Braillard Poccard y el vicegobernador brasileño Gabriel Souza.

Otros sectores productivos

Chávez reconoció que algunos sectores atraviesan un escenario complejo por el aumento de costos y la competencia externa: “Hay producciones a las que este modelo económico les viene bien, como la ganadería, pero otros sectores tienen costos altísimos y no logran cubrir gastos”, advirtió.

Entre los rubros afectados mencionó al arroz y a pequeños productores regionales, que enfrentan dificultades frente a productos importados; “Todavía esa competencia es dispar y muchas veces los productores locales se ven perjudicados”, afirmó.

También se refirió a la situación de las pymes y destacó el esfuerzo del sector privado para sostener la actividad: “Uno escucha cómo todavía las pymes siguen vivas en la Argentina y eso habla de la motivación de quienes todos los días se levantan para sacar adelante su emprendimiento”, expresó.