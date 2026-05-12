«La declaración del menor fue lapidaria y complicó a Codazzi», dijo el fiscal

En una entrevista exclusiva con Radio Sudamericana, el Fiscal Javier Mosquera, quien lleva adelante la investigación en la causa del niño N, se refirió al avance determinante que significó el testimonio del menor en Cámara Gesell. Para el funcionario, la declaración no solo ratificó la hipótesis de la fiscalía, sino que brindó detalles específicos que terminaron por cercar la situación judicial de José Fernández Codazzi.

El fiscal calificó la declaración del niño como «lapidaria» y destacó su capacidad para expresarse con claridad. Según Mosquera, el relato del menor fue «muy interesante» y sirvió para despejar dudas concretas que mantenía la Unidad Fiscal.

“Contó que había cruzado a nado con el padre, pero lo más importante es su relato de cómo salieron de ese domicilio, a dónde fueron y en qué fueron”, explicó el funcionario. En ese sentido, la declaración fue clave para reconstruir la conducta de Fernández Codazzi: “El niño manifestó de qué manera iban dispuestos en el vehículo y contó cómo iban sentados en el auto”, detalló Mosquera, vinculando directamente al abogado con los movimientos investigados.

Respecto a la situación procesal de Codazzi, el fiscal manifestó su satisfacción por la reciente resolución del Tribunal de Revisión de Mercedes, que revocó una decisión previa del juez de garantías y dictó la prisión preventiva.

“Ayer se ratificó lo que pedí inicialmente. Es el sentimiento de haber logrado el trabajo”, señaló. Por el momento, se dispuso que el detenido cumpla la medida en la Comisaría Segunda de Esquina, quedando a disposición del juez de garantías mientras se completan diligencias locales. «Inicialmente considero que debe cumplir la prisión en la comisaría segunda de Esquina y como hay diligencias que realizar, consideró que se quede aquí amén de que el detenido está a disposición del juez de garantía».

Próximos pasos en la investigación

Mosquera aclaró que la causa se encuentra en plena etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP). Actualmente, la fiscalía aguarda resultados de pericias técnicas que serán fundamentales para la acusación formal:

Análisis de teléfonos : Se solicitó la incautación de datos de los dispositivos secuestrados.

: Se solicitó la incautación de datos de los dispositivos secuestrados. Pericias biológicas: Se esperan los resultados de los rastros hallados en la camioneta de Fernández Codazzi.

Sobre el futuro del caso, el fiscal fue cauteloso: “Es muy aventurero y prematuro analizar una fecha de juicio cuando todavía están pendientes ciertas evidencias. Debo esperar 30 días para recolectar toda la evidencia necesaria antes de presentar la acusación”, concluyó. En cuanto al bienestar del menor, el fiscal confirmó que se encuentra bajo el cuidado de su madre y que, según su abuelo, su estado de salud es bueno.