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La Banda tocó frente al Municipio

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En el marco del Día del Himno Nacional Argentino, la Banda Militar “Fuerte Sancti Spíritu” brindó un concierto frente al Palacio Municipal.
Participaron de la jornada el intendente Víctor Cemborain, la presidente del Concejo Deliberante Analía Velázquez, la secretaria de Hacienda Cdra. Lucía Urdangarín y el secretario de Gobierno Dr. Pablo Romero, acompañando esta fecha patria.
Una propuesta musical para celebrar nuestra historia, identidad y símbolos nacionales.
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