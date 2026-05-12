La Banda tocó frente al Municipio

En el marco del Día del Himno Nacional Argentino, la Banda Militar “Fuerte Sancti Spíritu” brindó un concierto frente al Palacio Municipal.

Participaron de la jornada el intendente Víctor Cemborain, la presidente del Concejo Deliberante Analía Velázquez, la secretaria de Hacienda Cdra. Lucía Urdangarín y el secretario de Gobierno Dr. Pablo Romero, acompañando esta fecha patria.