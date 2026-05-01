Gobernador Juan Pablo Valdés adelantó que anunciará otro aumento salarial en mayo

El gobernador Juan Pablo Valdés, adelantó que en mayo anunciará un nuevo incremento salarial para la administración pública y jubilados. «Vamos a continuar con una recomposición salarial sin poner el riesgo el sistema», remarcó el mandatario en declaraciones al medio bellavistense Ñandé Cable.

«En el mes de mayo estaremos haciendo anuncios salariales, viendo cuál es el panorama y tratando de que el anuncio sea lo mejor posible», expresó el mandatario al medio bellavistense Ñandé Cable.

Y en este sentido, destacó la importancia de «continuar con una recomposición salarial sin poner el riesgo el sistema».

«Entendemos las demandas y trabajamos de acuerdo a los recursos que ingresan a la provincia, somos responsables», afirmó el Gobernador y agregó sobre la situación de los empleados públicos que «entendemos el disgusto, pero somos responsables y queremos cumplir en tiempo y forma con los salarios».

En este sentido, remarcó sobre los incrementos salariales que «preferimos hacer anuncios que que no sean tan a largo plazo, sino anuncios de incrementos en plazos más cortos».

Por otra parte, sobre la situación financiera provincial, el gobernador Juan Pablo Valdés manifestó que «no deja de caer la coparticipación» y detalló cómo afecta la caída de los ingresos nacionales.

«En términos reales, en promedio es de 6 a 8 puntos en estos cuatro meses» y que la baja genera además una situación «muy complicada en los municipios» e hizo mención a la ayuda que presta la Provincia a las comunas y señaló que para «nosotros sostener el equilibrio es fundamental».