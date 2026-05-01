Cruz Roja dictó charla de capacitación en Mercedes

El jueves 30 se vivió una jornada de aprendizaje y compromiso con los chicos de primaria de diferentes escuelas de nuestra ciudad. En un trabajo conjunto con la Cruz Roja Filial Mercedes, se llevó adelante una charla de capacitación fundamental para su formación.

Durante el encuentro, los alumnos profundizaron en:

• Historia: Los inicios y la importancia mundial de la Cruz Roja.

• Primeros Auxilios: Técnicas básicas para saber cómo ayudar a los demás.

Esta actividad es el paso previo a la Jura a la Cruz Roja, que se realizará el próximo 8 de mayo a las 9:00 hs en la Plaza 25 de Mayo.

La disertación estuvo a cargo de Adriana Alegre, presidenta de la filial, quien junto a su equipo de trabajo brindó sus conocimientos a los más jóvenes. Todo esto bajo la coordinación de la Dirección de Juventud, a cargo del Dr. Ismael Arian Delgado, y con el apoyo constante de nuestro intendente Víctor Cemborain.