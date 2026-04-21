Presentado en conferencia: Mercedes recibe al mejor polo del interior del país

Mercedes se vestirá de gala para recibir desde este domingo 26 de abril al 2 de mayo próximo a la 36° edición del Campeonato Argentino del Interior con Hándicap (CAIH) a realizarse en las instalaciones del Club Cuarto Rincón y en el C9 Polo Club de Caballería. Por segunda vez en su historia, Corrientes será sede de tan prestigioso certamen que reunirá a los mejores equipos de polo del interior del país y que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Turismo.

La presentación del Torneo se llevó a cabo en el Salón Verde de Casa de Gobierno y asistieron el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, el presidente de la entidad anfitriona, Cuarto Rincón, Walter Cardozo y el jugador de dicha institución, Segundo Cabarcos.

Además de la entidad anfitriona, Cuarto Rincón, que buscará revalidar el campeonato logrado en el 2025, estarán en competencia equipos de Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, San Luis y Santa Fe, entre otros, para esta gran fiesta ecuestre, que significa un gran motor para la industria del caballo de gran arraigo en Corrientes, además de redundar en un importante movimiento turístico y deportivo para Mercedes y toda la zona.