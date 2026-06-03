La Selección Argentina se comunicó con Buendía ante una posible baja antes del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 está marcada por la atención permanente sobre el estado físico de varios futbolistas. Por ese motivo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió mantenerse preparado ante cualquier imprevisto.

En las últimas horas, Emiliano Buendía recibió un llamado desde la concentración albiceleste en el que le pidieron que no se tome vacaciones y continúe entrenando normalmente durante los próximos días. El mediocampista de Aston Villa integró la prelista de 55 futbolistas, pero finalmente quedó afuera de la nómina definitiva de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

Nicolás Paz, el jugador que sigue de cerca Lionel Scaloni

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por la evolución de Nicolás Paz, quien arrastra una molestia en la rodilla izquierda y realiza un tratamiento especial para llegar en óptimas condiciones al torneo. Si bien por el momento no existe riesgo concreto de que quede desafectado, en la Selección siguen de cerca su recuperación y no descartan modificaciones de último momento si algún jugador no responde favorablemente.

En ese escenario, Buendía aparece como una de las principales alternativas para ocupar un eventual lugar vacante dentro de la convocatoria. El volante de 29 años viene de completar una destacada temporada en Aston Villa, donde disputó 54 partidos, convirtió 11 goles y entregó 9 asistencias, cuatro de ellas en competencias internacionales.

El antecedente de Buendía en la Selección Argentina

Durante el proceso de Scaloni, Buendía tuvo algunas participaciones esporádicas con la camiseta albiceleste. Fue convocado por primera vez en 2022 y sumó 10 minutos en un encuentro de Eliminatorias frente a Colombia. Luego permaneció un tiempo alejado de las convocatorias hasta regresar el año pasado.

En esa oportunidad fue suplente ante Chile y posteriormente disputó 20 minutos en un amistoso frente a Angola. Desde entonces no volvió a ser citado, aunque su rendimiento en Inglaterra lo mantuvo bajo observación del cuerpo técnico nacional.

Con el Mundial a punto de comenzar, Scaloni utilizará estos últimos días para evaluar el estado físico de los 26 convocados y determinar si todos están en condiciones de afrontar una competencia exigente. Mientras tanto, Buendía sigue entrenándose y permanece atento a cualquier llamado de último momento.

Fuente: minutouno.com.ar