Provincia coordina acciones preventivas ante eventuales contingencias climáticas

Ante la proximidad del fenómeno climático de El Niño y las consecuencias que podría generar en la provincia, funcionarios del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOSP), encabezados por su titular Jorge Meza, mantuvieron una reunión con el director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson. El objetivo fue avanzar en un diagnóstico integral sobre la situación hídrica del territorio provincial y definir estrategias de prevención y respuesta ante posibles emergencias climáticas.

En ese marco, y con la participación de distintas áreas del Gobierno provincial y municipios, se trabaja en la elaboración de un panel de control que permita coordinar acciones de asistencia, articulación institucional y respuesta ante un eventual escenario de emergencia, además de impulsar medidas preventivas mediante intervenciones y obras puntuales orientadas a mitigar problemáticas hídricas.

Asimismo, se prevé desarrollar una ronda de reuniones con intendentes municipales, especialmente de aquellas localidades que podrían verse afectadas por este fenómeno climático, con el fin de identificar puntos críticos, determinar obras prioritarias y evaluar el alcance de la asistencia necesaria.

El encuentro se realizó en la Sala de Situación del MOSP y contó además con la participación del subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Antonio Portel, junto a técnicos y profesionales de distintas áreas del ministerio.