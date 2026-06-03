La Ciudad celebrará el Día Mundial del Ambiente con música, talleres y reciclaje en el Parque Mitre

Este sábado 6 de junio se desarrollará el primer Festival Ambiental de la ciudad, una propuesta de la Municipalidad de Corrientes que busca promover la conciencia ecológica, la educación ambiental y la participación ciudadana. El encuentro se realizará en el marco del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio.

El evento tendrá lugar en Punta Mitre, que es parte del parque, en cercanía al Monumento a las Cautivas, desde las 15 hasta las 22, con entrada libre y gratuita. La jornada incluirá actividades recreativas, culturales, educativas y ambientales destinadas a toda la familia.

La subsecretaria de Políticas Ambientales de la Municipalidad, Mercedes Mestres, destacó que el festival busca reunir a distintos sectores de la comunidad para trabajar en una agenda común vinculada al cuidado del ambiente.

«Entendemos que el cuidado del ambiente y la lucha contra el cambio climático es una responsabilidad de todos. No solamente del Estado, sino también de cada una de las personas que forman parte de la comunidad», expresó la funcionaria.

EMPRENDEDORES, TALLERES Y MÚSICA

Uno de los principales atractivos será la feria de emprendedores sustentables, organizada en conjunto con la Fundación Correntinos Contra el Cambio Climático, que contará con la participación de integrantes de su red de emprendedores vinculados a la economía circular y el desarrollo sostenible.

Además, habrá un espacio institucional con la presencia de áreas municipales y provinciales, universidades, empresas privadas y organizaciones sociales que impulsan acciones relacionadas con la protección ambiental.

La programación contempla también talleres de educación ambiental, actividades sobre fauna silvestre, propuestas para las infancias, una clase abierta de yoga, intervenciones artísticas en vivo y espectáculos musicales.

«Queremos que las familias puedan disfrutar de una tarde distinta, aprender sobre el ambiente y participar de todas las actividades que hemos preparado», señaló Mestres.

RECEPCIÓN DE MATERIALES RECICLABLES

Durante toda la jornada funcionarán puntos de recepción de residuos reciclables. Desde la organización invitaron a los vecinos a acercar materiales limpios y secos para colaborar con distintos proyectos de reutilización y reciclado.

Se recibirán:

* Papeles y cartones, a través de la cooperativa «Corrientes Recicla».

* Botellas plásticas PET, destinadas a un emprendimiento de San Luis del Palmar que las transforma en plumas artificiales utilizadas en los carnavales.