Femicidio de Agostina Vega: encontraron una carta entre la ropa de la adolescente

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sigue su curso y este miércoles la familia por parte de la madre de la víctima acercó una prueba a la fiscalía.

El fiscal Raúl Garzón recibió a los abuelos de Agostina, Miguel y Elizabeth, quienes llegaron junto a su abogado Carlos Nayi.

A la salida, el letrado dialogó con los medios y aseguró que la dueña del Ford Ka que usó Claudio Barrelier «ya sabía que el hombre estaba siendo observado por la Justicia».

Por esto, dijo que «hay un mérito para investigarla» y dio a entender que podría haber cometido el delito de encubrimiento.

Luego, en diálogo con Canal 10, Miguel explicó que la prueba que llevaron a la fiscalía es «algo importante para nosotros».

Este martes, estuvieron acomodando y limpiando la habitación de Agostina y allí encontraron una carta entre la ropa interior de la joven. «La carta decía el sufrimiento que vivió por parte de su padre, eso está en fiscalía», señaló el hombre.

Por último, contó que Melisa sigue en el Hospital y la defendió: «Mi hija es una madre, es una mujer, que tiene equivocaciones como todo ser humano. Le hubiera sido imposible hacerle daño a mi nieta».