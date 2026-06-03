Iba sin patentes, intentó huir y terminó preso

Efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos desplegaron este miércoles una serie de operativos de control e identificación de personas que culminaron con la detención de un hombre prófugo de la justicia y el secuestro de dos automóviles de alta gama.

Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos puntos estratégicos de la ciudad de Corrientes, demostrando la efectividad de las recorridas preventivas de la fuerza.

El primer procedimiento tuvo lugar alrededor de las 08:00 horas, cuando los agentes patrullaban la intersección de la Avenida Armenia y la calle Estados Unidos. En ese momento, divisaron un automóvil Volkswagen Vento que circulaba de manera sospechosa sin la chapa patente colocada.

Al notar la presencia policial y notar que los efectivos se disponían a identificarlo, el conductor aceleró la marcha en un intento de fuga. Sin embargo, la rápida reacción de la patrulla permitió interceptarlo a las pocas cuadras, en la esquina de la Avenida Gobernador Pujol y la calle Jujuy.

El saldo del operativo: Tras identificar al conductor (un hombre mayor de edad), el sistema policial reveló que sobre él pesaba un pedido de detención activo como presunto autor de un delito bajo investigación. Además, el rodado registraba una prohibición de circular vigente.

En el lugar colaboró el personal de la Dirección de Tránsito, que procedió al secuestro preventivo del automóvil.

Segundo secuestro: un auto vinculado a una estafa

El segundo golpe policial se concretó cerca de las 14:00 horas, durante un control vehicular de rutina establecido en la Avenida Cazadores Correntinos y la calle Renacimiento.

Los efectivos interceptaron un Peugeot 207 Compact para verificar la documentación de su conductor y las patentes del vehículo. Al cruzar los datos con la base policial, el sistema arrojó que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente, ya que se encuentra presuntamente vinculado a una causa judicial por supuesta estafa.

Tanto el hombre detenido en el primer operativo como los dos vehículos secuestrados fueron trasladados de inmediato a la sede de la Unidad Especial Antiarrebatos. Ambos casos ya quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con los trámites legales de rigor.