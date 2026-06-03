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Qué dijo el «Dibu» Martínez sobre su lesión a días del inicio del Mundial 2026

El jugador sufrió la fractura en su dedo anular de la mano derecha jugando para Aston Villa.

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El arquero Emiliano «Dibu» Martínez brindó calma y confirmó que llega para el debut en la Copa del Mundo pese a la fractura en su dedo anular de la mano derecha jugando para Aston Villa.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el arquero titular de la Selección argentina afirmó este martes por la tarde que se siente «muy bien»  y agregó «llego, llego»  ante la consulta de los periodistas que se encontraban frente al Hotel en Kansas City.

El marplatense se quebró el dedo anular en el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League, entre Friburgo y Aston Villa, la cual culminó con el equipo inglés campeón por 3-0.

Luego del encuentro se supo por el mismo «Dibu» que jugó con el dedo quebrado, lo que encendió las alarmas en el mundo del fútbol a pocos días del inicio del Mundial.__IP__

Lionel Scaloni no contará con él —para que continúe su recuperación— en los amistosos previos al debut, que se disputarán el sábado 6 y el martes 9 de este mes.

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