La Anmat prohibió la venta de un limpiahornos y parrillas: cuál no comprar

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país de un limpia hornos y parrillas. Así quedó plasmado en la Disposición 3351/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.

Allí se dispuso la prohibición del «uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes del producto rotulado como «Max Aroma, LIMPIAHORNOS Y PARRILLAS. Limpia en frío hornos y parrillas». Fabrica, comercializa y distribuye: MAX AROMA de Blas Parra. Elaborado por: RNE N°: 020048674- N° EE-2024-80275610-ANMAT».

De acuerdo con la Anmat «el producto cuestionado fue inscripto por la firma MAX AROMA de Blas PARRA, expediente EX-2024-80275610-APN-DGA#ANMAT, como producto domisanitario de riesgo 1, empero a partir de la evaluación del registro que se realizó, este fue inhibido e informado ello a la firma a través del IF-2024-84679276-APN-DVPS#ANMAT por corresponder a una categoría de domisanitario de riesgo 2″.

Y advirtió que «mediante la muestra aportada en el marco de la consulta, los fiscalizadores observaron que el producto había sido elaborado con posterioridad a la notificación de la inhibición».

Frente a esta situación y «a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados», la Anmat resolvió prohibir su comercialización en todo el país.

Prohibidos por Anmat

Días atrás la Anmat también habpía prohibido la venta de todos los lotes de todos los productos identificados como desinfectante, limpia piso, lavandina en polvo, limpiadores, cloro granulado para piletas, pastillas de cloro para piletas, alguicida para piletas, desengrasante, detergente lavavajillas, shampoo para auto, jabón para ropa, lustra muebles, cera y silicona para acabado de superficies, suavizante para ropa, quita mancha y aromatizantes de la marca «Maxus».

De acuerdo con la Anmat se trata de productos que no están debidamente inscriptos ante ese organismo y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.

Fuente: minutouno.com.ar