Volvió de las Islas Malvinas el contingente de veteranos de guerra de Corrientes

Bajo una lluvia persistente que no logró opacar la emoción del reencuentro, la ciudad de Corrientes recibió este lunes a los 20 veteranos que protagonizaron el séptimo viaje a las Islas Malvinas. La delegación, que partió el pasado 10 de abril, regresó con el alma aliviada tras completar una travesía que el Gobierno provincial sostiene como un pilar fundamental de su gestión: el acompañamiento humano y sanador a quienes defendieron la soberanía nacional.

Sanar las heridas en el territorio

Para muchos, como Enrique Teijeiro, el regreso a las islas significó cerrar etapas abiertas hace 44 años. «Viene aliviado, se sacó una mochila muy pesada», relató su esposa Miriam, quien lo esperó junto a su nieta. Teijeiro logró cumplir el deseo que llevó en el corazón durante décadas: rezar en el cementerio de Darwin y despedir a sus camaradas y amigos, José Luis Ríos, Vladimir Odora y Carlos Frías.

Este viaje no fue solamente un traslado geográfico, sino un proceso de sanación que el Estado provincial facilita. El ministro de Seguridad, Adán Gaya, subrayó que estas acciones forman parte de una política de Estado sostenida por la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés. «Es una demostración más del compromiso permanente con nuestros héroes», afirmó Gaya, destacando que el respaldo estatal se extiende también a las familias.

Gaya valoró especialmente el contacto cercano con los veteranos, a quienes acompañó desde el ministerio hasta el aeropuerto, destacando la importancia de estos gestos en lo humano. «Son cosas que uno se lleva en el corazón», expresó.

Finalmente, el ministro señaló que cada excombatiente vive de manera particular el regreso a las islas, muchos de ellos como una forma de cerrar etapas personales. En ese contexto, reafirmó la voluntad de seguir acompañándolos y escuchando sus historias, destacando la necesidad de «estar al lado» de quienes defendieron al país en la Guerra de Malvinas.

El relevo generacional de la memoria

La bienvenida tuvo momentos de profunda identidad cultural, como la participación de Mateo, un niño de 7 años y sobrino del caído Guillermo Núñez, oriundo de San Cosme. Su presencia, cantando para los veteranos, simboliza que la causa Malvinas sigue viva en las nuevas generaciones de correntinos. El acompañamiento institucional busca precisamente eso: que el sacrificio de los excombatientes sea reconocido y honrado en el presente.

Una delegación unida por la historia

La nómina de quienes regresaron este lunes incluye a Luis Alfonzo Cabral, Víctor Ramón Acosta, Walter Rolón, Juan Desiderio Barbona, Ricardo Luis Villordo, Vicente Nicanor Sánchez, Julio Cesar Moreira, Francisco Ramón Fernández, Felix Antonio Rivero, Armando Francisco Fernández, Eudoro Tomas Acosta, Horacio Alberto López, Carlos Ignacio Reyero, Martin Serrudo, Juan Fernández, José Enrrique Teijeiro, Francisco Ayala, Fidel Gómez, Julio Gustavo Sotelo y Juan Carlos Benítez. La delegación contó además con la coordinación de Oscar Bordon y la cobertura de los periodistas Cesar Millán y Lisandro Moreira.

Con este séptimo viaje, Corrientes reafirma que la «Causa Malvinas» no es una fecha en el calendario, sino un compromiso diario de estar al lado de sus protagonistas, escuchando sus historias y honrando su valentía.