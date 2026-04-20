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Liga Argentina: Comunicaciones busca descontar la ventaja de Barrio Parque

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La serie de octavos de final entre Comunicaciones y Barrio Parque llega a Mercedes. El lunes 20, a las 21:30, ambos equipos volverán a enfrentarse en el tercer juego de esta instancia, que tiene ventaja para los cordobeses por 2 a 0.

El partido contará con el arbitraje de Gustavo Danna y Ariel Mukdsi, mientras que el comisionado técnico será Luis Manuel Duarte.

Ambos equipos llegarán con menos horas de descanso y con un viaje de más de 800 kilómetros de por medio, ya que la postergación del segundo partido generó este inconveniente.

Para Comu será la oportunidad de descontar la ventaja que tiene el rival luego de los dos partidos jugados en Córdoba. En ambos casos, el triunfo de Barrio Parque fue más que merecido. El primer partido, disputado el pasado miércoles, terminó 76 a 61, mientras que el segundo, jugado el sábado por la mañana, finalizó 85 a 63.

Barrio Parque buscará el triunfo para barrer la serie y comenzar a pensar en la próxima instancia, cuando los cruces serán frente a los clasificados de la Conferencia Sur.

Por el lado del aurinegro, la necesidad pasa por recordar lo hecho en el cierre de la fase regular y en los partidos frente a Bochas, donde mostró una cara completamente diferente, sobre todo en ataque.

Entradas

Las entradas tendrán un valor de $6.000 la general y $3.000 para jubilados. Las boleterías se habilitarán una hora antes del inicio del encuentro, previsto para las 21:00.

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