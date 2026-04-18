JUDICIAL: SUCESIÓN DE SERVILLANO VALENZUELA

EDICTO:

El juzgado Civil, Comercial y Laboral, a cargo de S.S. Gustavo Rene Buffil, SecretariaN°2 de Dora del Carmen Saucedo, sito en calle Juan Pujol 759 de la ciudad de Mercedes, Provincia de Corrientes, correo electrónico: jcivcomlabmercedes@juscorrientes.gov.ar, en las actuaciones «SERVILLANO VALENZUELA

S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO” Expte. Nº LXP 30721/24, CITA y EMPLAZA a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. SERVILLANO VALENZUELAL.E. Nº 5.705.935 para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y

acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “SERVILLANO VALENZUELA S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO” Expte. Nº LXP 30721/24, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la providencia N°9690 de fecha 14/10/2025, la cual en su parte pertinente, dice: “(…) 3. CÍTESE a todos los HEREDEROS, LEGATARIOS, ALBACEAS, ACREEDORES y a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes, para que en el plazo de TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS contados desde la última publicación, se presenten en este expediente con asistencia letrada y

acrediten el título que invocan.- 4. PUBLÍQUENSE EDICTOS a esos fines, por el término de UN (1) DÍA en el Boletín Oficial de la Provincia y por TRES (3) DÍAS en un diario de amplia circulación local y/o diario digital.-”

Mercedes, (Ctes.), 6 de abril de 2026.-

Firmado digitalmente

por SAUCEDO Dora

Del Carmen

Fecha: 2026.04.07

07:46:00 -03’00