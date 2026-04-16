El Intendente Cemborain fortalece el diálogo directo con los vecinos

En una nueva jornada de puertas abiertas, el Intendente Victor Cemborain y los integrantes de su gabinete municipal recibieron a ciudadanos de diversos puntos de la ciudad para tratar de manera directa sus inquietudes y propuestas. Esta modalidad, que se ha vuelto un pilar de la gestión actual, busca eliminar los intermediarios y agilizar las soluciones para la comunidad.

Bajo la premisa de una escucha activa, el despacho municipal y las oficinas de las diversas secretarías se convirtieron en un espacio de intercambio. Durante la mañana, el jefe comunal atendió a vecinos que acercaron tanto consultas personales como proyectos colectivos destinados a mejorar la infraestructura y la convivencia en sus respectivos barrios.

«La prioridad siempre es el bienestar de nuestra comunidad. No hay mejor forma de gestionar que escuchando la realidad de primera mano», expresaron desde el equipo de gobierno.

Respuesta inmediata en el territorio

La jornada no se limitó únicamente a la recepción de pedidos, sino que se enfocó en la gestión presente. Los puntos clave de la reunión incluyeron: