Comu cayó en primer juego ante Barrio Parque

En el primer juego de los octavos de final de la Liga Argentina de Básquetbol, el Club Atlético Barrio Parque le ganó este miércoles como local a Comunicaciones de Mercedes, provincia de Corrientes 76 a 61 y de esta puso la serie de 1 a 0 a su favor. Lautaro Rivata con 15 puntos fue el goleador de Parque y del juego, mientras que Franger Pirela con 10 tantos fue el máximo anotador del equipo de la provincia de Corrientes.

Un mejor comienzo de la vista que rápidamente sacó una ventaja de ocho puntos y obligó al técnico local a pedir minuto. A partir de allí reaccionó Parque, que en tres ataques igualó el partido en 10 tantos. Con el correr de los minutos el local fue ajustando las marcas y encontrando el gol externo, que lo llevó a quedarse con ese cuarto. En el segundo parcial Parque siguió con la marca intensa, bajando el goleo del rival y con efectividad en el tiro externo pudo cerrar el primer tiempo 20 tantos arriba.

El partido se reinició con un parcial 0-7 en favor de Comunicaciones, pero Parque volvió a defender duro y otra vez en tres jugadas volvió a la diferencia inicial. En el último capítulo del juego «El Verde del Sur» supo contener al rival, lo siguió privando del gol y con un goleo repartido, donde cinco jugadores anotaron con dos dígitos, se quedó con el primer juego de la serie.

Ahora este viernes 17 de abril se jugará el segundo punto de este cruce, también en «El Teatro del Parque», a partir de la hora 21.00.