Mercedes: el Municipio advierte por loteos clandestinos y exige consultar el estado de los suelos antes de comprar

Desde la Dirección de Catastro aclararon que la comuna no dispone de tierras fiscales a la venta. Al mismo tiempo, detectaron loteos privados sin habilitación que podrían dejar a los compradores sin servicios básicos de luz, agua y recolección.

MERCEDES. – La Municipalidad de Mercedes, a través de su Dirección de Catastro, emitió una fuerte advertencia a la comunidad ante la proliferación de loteos que no cuentan con la habilitación correspondiente. Las autoridades locales instaron a los vecinos a verificar la situación legal y técnica de los terrenos antes de concretar cualquier transacción inmobiliaria para evitar futuros perjuicios económicos.

El director del área, José María Sánchez, brindó precisiones sobre el panorama habitacional actual en una entrevista concedida a Alejandro Meda para Radio City. Durante el diálogo, el funcionario fue tajante respecto a la oferta estatal: hoy el municipio no cuenta con lotes disponibles, desarmando así falsas expectativas en torno a la entrega inmediata de tierras fiscales.

Alerta por servicios básicos

La principal preocupación de la comuna radica en la comercialización de loteos privados que aún no han cumplimentado las normativas vigentes. «Le pedimos a la gente que antes de comprar un terreno se acerque a nuestras oficinas para consultar si ese loteo está habilitado», enfatizó Sánchez, vinculando directamente la falta de papeles con la imposibilidad de acceder a infraestructura esencial. Según explicó, adquirir parcelas irregulares suele derivar en severas complicaciones posteriores para obtener las conexiones de agua potable, energía eléctrica y el servicio de recolección de residuos.

Regularización de títulos y planes de pago

En paralelo a la campaña de prevención, Catastro continúa con el programa de regularización dominial para aquellos ciudadanos que ya habitan o adquirieron terrenos municipales en el pasado.

El plan de contingencia actual se divide en dos ejes: