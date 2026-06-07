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Analía Velázquez participó de la inauguración del XVII Encuentro Literario del Paiubre

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La presidente del Concejo Deliberante de Mercedes, Analía Velázquez, participó de la inauguración del XVII Encuentro Literario del Paiubre, desarrollado este fin de semana en la Sociedad Rural.
La acompañaron el concejal Ramón Romero y el secretario del cuerpo, Marcos Oviedo Chávez, quienes realizaron la presentación y dieron lectura a la Declaración de Interés Municipal que distingue a este importante acontecimiento cultural.
Se hizo entrega de la Declaración a dos de las principales impulsoras del Encuentro: la Dra. María Elena Marambio, presidente de la Biblioteca General San Martín, y la profesora y escritora Celia Balbastro de Viota, fundadora del Grupo Letras.
Un reconocimiento a quienes, con compromiso y dedicación, promueven la cultura, la literatura y el encuentro entre escritores y lectores de nuestra región.
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