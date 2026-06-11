El Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal el Día de la Seguridad Vial

En una clara señal de respaldo a las políticas de prevención y educación ciudadana, el Concejo Deliberante de Mercedes, bajo la presidencia de Analía Velázquez, conmemoró el Día Nacional de la Seguridad Vial con un importante acto institucional.

Durante la jornada del 10 de junio, se hizo entrega oficial de la Declaración N° 573/26, la cual distingue a esta fecha de Interés Municipal, Educativo y Comunitario.

Concientización y compromiso ciudadano

El objetivo central de esta distinción es visibilizar la problemática del tránsito y potenciar de manera integral las acciones de prevención en la ciudad. Desde el cuerpo legislativo destacaron que la iniciativa busca fortalecer la educación vial en los establecimientos escolares, así como renovar el compromiso individual de cada vecino al volante.

«Buscamos potenciar las acciones de prevención, la educación en las escuelas y el compromiso de cada mercedeño al volante para que tengamos calles más seguras», expresaron las autoridades del Concejo tras la entrega del documento.

Con este marco normativo, el Municipio de Mercedes reafirma su agenda de trabajo en materia de seguridad pública, apuntando a la reducción de la siniestralidad vial mediante la concientización colectiva y el respeto por las normas de convivencia urbana.