Fútbol local: Se reprogramó la 3ª fecha del Apertura con una sola modificación horaria

En la habitual reunión de los lunes por la noche, la Mesa Directiva de la Liga de Fútbol comunicó que la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 «Mario Díaz» mantendrá el esquema previsto la semana pasada. La única novedad de la programación será el cambio de horario para el encuentro entre Atlético Mercedes y Taragüí.

La actividad se desarrollará por completo este domingo con la siguiente agenda:

Cancha de Apinta

14:00 hs: San Martín vs. Tiro Federal

16:00 hs: Paso de los Andes vs. Ferroviario

Cancha de Atlético Mercedes (Horario modificado)

14:30 hs: Atlético Mercedes vs. Taragüí

Cancha de Club Sportivo Ferroviario

15:00 hs: Matadero vs. Apinta

Estadio «Encho Colombi»