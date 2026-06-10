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Víctor Cemborain continúa con atenciones a vecinos de distintos barrios

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​Hoy, el intendente Víctor Cemborain, junto a los integrantes de su gabinete, llevó adelante una nueva jornada de atención ciudadana.
​El objetivo principal fue recibir a los vecinos de nuestra ciudad, escuchar con atención sus inquietudes y evaluar juntos las mejores soluciones para cada barrio. Creemos firmemente que la única manera de construir la ciudad que queremos es dialogando, cara a cara y trabajando en equipo.
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