Continúan las acciones de fortalecimiento para la prevención del dengue en Mercedes

En el marco de las políticas de prevención y control del dengue impulsadas por el Gobierno de Corrientes, se llevó adelante en la ciudad de Mercedes una jornada de actualización y capacitación destinada a reforzar las estrategias de control vectorial en el ámbito local.

Durante el encuentro, se realizó una charla de capacitación orientada a fortalecer los conocimientos y las herramientas de trabajo de los equipos municipales involucrados en la prevención de esta enfermedad. Asimismo, se efectuó la entrega de kits de ovitrampas y larvicidas, elementos fundamentales para optimizar las tareas de vigilancia y control del mosquito Aedes aegypti.

Estas acciones forman parte del trabajo articulado entre la Provincia y los municipios, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales y promover una respuesta temprana y efectiva ante posibles brotes.

Acompañaron la jornada el intendente de Mercedes, Víctor Cemboraín, y la directora del Hospital local, Dra. María Laura Lacour, quienes destacaron la importancia del compromiso conjunto para proteger la salud de la comunidad.

De esta manera, el Gobierno de Corrientes continúa impulsando políticas preventivas y de cercanía, priorizando el cuidado y el bienestar de todos los correntinos