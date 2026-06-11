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Mercedes: Avanzan los frentes de obra pública en distintos puntos de la ciudad

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El intendente Víctor Cemborain supervisó las obras de infraestructura que se ejecutan actualmente en la localidad. En la intersección de Lavalle y Pedro Ferré, los equipos avanzan con las tareas de preparación de suelo, una etapa clave para las próximas pavimentaciones.

En paralelo, en el barrio Matadero continúan los trabajos de conexión a la red cloacal, una intervención que mejorará de forma directa el acceso a los servicios esenciales y la calidad de vida de las familias de la zona. Desde el municipio destacaron que estas obras buscan consolidar el desarrollo urbano y el bienestar de los vecinos de Mercedes.

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