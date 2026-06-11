Locales
Mercedes: Avanzan los frentes de obra pública en distintos puntos de la ciudad
El intendente Víctor Cemborain supervisó las obras de infraestructura que se ejecutan actualmente en la localidad. En la intersección de Lavalle y Pedro Ferré, los equipos avanzan con las tareas de preparación de suelo, una etapa clave para las próximas pavimentaciones.
En paralelo, en el barrio Matadero continúan los trabajos de conexión a la red cloacal, una intervención que mejorará de forma directa el acceso a los servicios esenciales y la calidad de vida de las familias de la zona. Desde el municipio destacaron que estas obras buscan consolidar el desarrollo urbano y el bienestar de los vecinos de Mercedes.