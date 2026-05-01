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Policía fue atropellado por un borracho camino a su trabajo

Ocurrió esta mañana sobre avenida 3 de Abril. El efectivo debió ser trasladado a un centro de salud.

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Un grave siniestro vial se produjo este viernes por la mañana cuando dos motocicletas terminaron chocando y como consecuencia uno de los conductores resultó con graves lesiones en su rodilla derecha.

El hecho se produjo en la capital correntina sobre la avenida 3 de Abril y su intersección con la calle Catamarca.

Según trascendió, una de las motos involucradas en el choque era conducida por un efectivo de la Policía de Corrientes, que en ese momento se dirigía a prestar servicio. Debido a las lesione sufridas debió ser trasladado al Centro Accidentologico Privad.

En tanto, el otro conductor protagonista del siniestro habría cruzado el semáforo en rojo y, además, dio positivo en el test de alcoholemias. El hombre no habría sufrido heridas de consideración y fue retirado del lugar por un grupo de amigos.

Ambas motocicletas fueron secuestradas. Por el caso intervino la policía Científica que llevó adelante las pericias correspondientes.

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