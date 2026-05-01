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En Mercedes desarrollaron Jornada de Baile por el Día Mundial de la Danza

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Mercedes se movió al ritmo de la danza para celebrar su día de una manera muy especial. Con una convocatoria masiva, más de 150 personas se sumaron a la gran jornada de baile organizada por el Estudio de Danzas Stella Maris Sheridan y la Dirección de Cultura.
​Convocatoria excepcional: Más de 150 participantes de todas las edades compartieron una tarde a puro movimiento y expresión artística.
​Trabajo en conjunto: Articular acciones con las instituciones locales y los estudios de danza es clave para promover el arte en nuestros barrios.
​Cultura y salud: La danza no solo es arte, es una actividad que mejora nuestra calidad de vida y fortalece los lazos en la comunidad.
​Desde la gestión del Intendente Victor Cemborain, seguimos apoyando el talento local y los espacios culturales que nos llenan de orgullo. ¡Feliz Día de la Danza a todos los bailarines y profesores!
​Gestión que hace, ciudad que crece.
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