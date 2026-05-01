En Mercedes desarrollaron Jornada de Baile por el Día Mundial de la Danza

Mercedes se movió al ritmo de la danza para celebrar su día de una manera muy especial. Con una convocatoria masiva, más de 150 personas se sumaron a la gran jornada de baile organizada por el Estudio de Danzas Stella Maris Sheridan y la Dirección de Cultura.

​Convocatoria excepcional: Más de 150 participantes de todas las edades compartieron una tarde a puro movimiento y expresión artística.

​Trabajo en conjunto: Articular acciones con las instituciones locales y los estudios de danza es clave para promover el arte en nuestros barrios.

​Cultura y salud: La danza no solo es arte, es una actividad que mejora nuestra calidad de vida y fortalece los lazos en la comunidad.

​Desde la gestión del Intendente Victor Cemborain, seguimos apoyando el talento local y los espacios culturales que nos llenan de orgullo. ¡Feliz Día de la Danza a todos los bailarines y profesores!

​Gestión que hace, ciudad que crece.