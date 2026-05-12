Mercedes será sede de la 1º Jornada de Pediatría para profesionales de la salud

Con el objetivo de fortalecer la formación continua y el intercambio de conocimientos en el área infantil, este viernes 15 de mayo se realizará en nuestra ciudad la 1º Jornada de Pediatría. El encuentro está dirigido específicamente a médicos y enfermeros de la región, y contará con un panel de especialistas de reconocida trayectoria.

La cita académica tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Estudios Sociales (CES), situado en la calle Plácido Martínez 721. Según informaron desde la organización, el cronograma de actividades iniciará formalmente a las 8:30 horas con la etapa de inscripciones.

Temario y especialistas

El programa de la jornada contempla el abordaje de patologías y situaciones críticas frecuentes en la consulta pediátrica. Los ejes centrales de las disertaciones serán:

Uso racional de medicamentos en el tratamiento de enfermedades alérgicas.

Protocolos ante crisis asmáticas .

Estrategias para la estabilización de pacientes graves .

Taller práctico sobre el manejo inicial y avanzado del paciente quemado.

El equipo de disertantes estará integrado por las doctoras Verónica Acosta, Gladys Abreo, Laura Ricagno, Alicia Flores y Diana Vargas, quienes compartirán actualizaciones clínicas y herramientas prácticas para el desempeño en centros de salud y hospitales.

Informes e inscripción

Esta iniciativa busca unificar criterios de atención y mejorar la respuesta del sistema sanitario local ante las demandas de la población infantil. Los interesados en participar o realizar consultas adicionales pueden contactarse a través del correo electrónico sapctes@hotmail.com.